Bari | culla termica fatale il parroco patteggia un anno

A Bari, il parroco della chiesa di San Giovanni Battista ha patteggiato un anno di reclusione con pena sospesa. La causa riguarda una culla termica che si è rivelata fatale. Don Antonio Ruccia, coinvolto nel procedimento, ha scelto di optare per questa soluzione legale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla controversia legata all’incidente.

Don Antonio Ruccia, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Bari, ha accettato un accordo patteggiato che prevede un anno di reclusione con la pena sospesa. La decisione, ratificata dalla giudice monocratica Luna Calzolaro, chiude la sua responsabilità nel caso del neonato deceduto nella culla termica il 2 gennaio 2025. L’incidente è avvenuto all’esterno del luogo di culto, dove il piccolo era stato abbandonato da una persona mai identificata. Il bambino è stato ritrovato senza vita dal titolare di un’impresa funebre, presente sul posto per un funerale. L’indagine della Squadra Mobile, sotto la direzione della Procura, ha stabilito che la causa del decesso fu l’ipotermia subita dal neonato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari: culla termica fatale, il parroco patteggia un anno Articoli correlati Neonato morto nella culla termica a Bari, il parroco patteggia. A processo resta il tecnico della manutenzioneDon Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari, ha patteggiato una pena di un anno di reclusione (con sospensione) per... Neonato morto nella culla termica in chiesa a Bari: Don Antonio Ruccia patteggia la condannaSi chiude con un patteggiamento a un anno di reclusione, con pena sospesa, la vicenda giudiziaria che vedeva imputato don Antonio Ruccia, parroco... Una raccolta di contenuti su Bari culla termica fatale il parroco... Tragedia a Bari, neonato trovato morto nella culla termica: patteggiamento del parroco e processo al tecnicoLa mattina del 2 gennaio 2025, all’interno della culla termica della chiesa San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco di Bari, fu rinvenuto il corpo senza vita di un neonato da parte del ... notizie.it Bari, neonato morto nella culla termica della chiesa: patteggia il preteDon Antonio Ruccia parroco di Bari patteggia un anno per la morte del neonato morto d’ipotermia per il malfunzionamento della culla termica. BARI – Si è chiuso con un patteggiamento il capitolo ... quotidianodelsud.it