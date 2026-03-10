A Bari, il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie coinvolge diverse zone, tra cui Japigia e San Marcello. Mentre in alcune aree si proseguono i lavori di riqualificazione, nel quartiere San Marcello i lavori sono temporaneamente fermi, lasciando alcune buche ancora aperte. La cifra complessiva stanziata per l’intervento è di circa 20 milioni di euro.

Il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie sta cercando di trasformare il volto di Bari, ma a San Marcello i lavori sembrano aver subito una battuta d’arresto che lascia ancora buche aperte mentre altrove si costruisce. I venti milioni di euro stanziati per la rigenerazione urbana stanno creando due realtà distinte: da un lato il quartiere Japigia punta verso il verde e nuovi servizi, dall’altro San Marcello attende ancora l’avvio definitivo dei cantieri promessi. La data odierna è martedì 10 marzo 2026 e il clima è mite con nubi sparse e temperature intorno ai 13 gradi, ma l’atmosfera nei quartieri è tutt’altro che serena. Mentre a Japigia sorgerà un centro polifunzionale e un auditorium da 237 posti in via Pascazio, a San Marcello i residenti attendono risposte concrete sulla riqualificazione di via Salvemini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: 20 milioni, due destini. Japigia verde, San Marcello

