Bally Genos | Suede metallo dorato e la cura di un classico

Bally Genos è una scarpa caratterizzata da un mix di materiali come suede e metallo dorato. La tomaia combina dettagli classici con tocchi moderni, offrendo un design elegante e versatile. La calzatura si distingue per la cura nei dettagli e la qualità dei materiali utilizzati, che conferiscono un aspetto raffinato. La produzione si concentra sulla combinazione di stile e funzionalità, mantenendo un appeal senza tempo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Suede e metallo dorato: la mano dell'artigiano nel modello 'Genos'. L'analisi del mocassino Bally Genos si apre con un esame attento della scelta dei materiali, dove il pellame in suede emerge come protagonista assoluto. Il suede, o camoscio, non è semplicemente una finitura superficiale, ma rappresenta l'espressione massima della lavorazione artigianale del cuoio, ottenuta dalla parte interna della pelle dopo aver rimosso il grana esterno.