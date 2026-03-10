Bagnara si avvicina al Camerlona nella corsa al primato del girone A di Terza. La Vatra mantiene un vantaggio di quattro punti sul Lugo. La Camerlona ha subito una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Giovecca, mettendo in discussione la leadership in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria inaspettata per la squadra ospite.

Inopinata sconfitta casalinga della Camerlona 1-2 contro il Giovecca e primato del girone A di Terza a rischio. Infatti il Wild Bagnara travolge 5-0 i Coyotes anche grazie al 14º gol stagionale di Raffaele Poli (nella foto) e si porta a -1 dalla capolista: se poi domani sera il Wild dovesse vincere il recupero con la Stella Azzurra si porterebbe al comando. Nel girone B, invece, il Vatra vince 3-0 (21º gol di capitan Lamkja) il big match con la Compagnia dell’Albero e resta a +4 sullo Sporting Lugo. Terza Categoria (21ª giornata). Girone A: Atletico Lugo-Lido Adriano 0-1, Coyotes-Wild Bagnara 0-5, Cral Mattei-Atlas 3-0, Pol. Camerlona-Giovecca 1-2, Real Mamante-Cervia Utd U21 1-1, Sant’Alberto-Marradese 0-0, Stella Azzurra-Saline Romagna 0-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagnara ad un passo dal Camerlona. Vatra a + 4 sul Lugo

