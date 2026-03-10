Bagarre sullo sportello antirazzista | Nessun riscontro su segnalazioni Non avvisati gli enti accusati

A un anno dall’attivazione, lo Sportello Antirazzista ha suscitato polemiche dopo le accuse di Fratelli d’Italia, che lamenta la mancanza di riscontri alle segnalazioni e l’assenza di avvisi agli enti coinvolti. Il servizio pubblico, pensato per ascoltare chi denuncia discriminazioni, è stato al centro di critiche per presunti ritardi e mancanza di comunicazione. La discussione si accende senza che siano stati forniti dettagli sulle segnalazioni o sulle procedure adottate.

A un anno dall'attivazione dello Sportello Antirazzista, Fratelli d'Italia lancia un attacco al servizio pubblico sperimentale che offre ascolto a chi subisce presunti atti discriminatori. Il capogruppo in consiglio comunale Cristian Paglialonga e il coordinatore cittadino Lorenzo Melioli hanno incontrato ieri mattina la stampa di fronte all'ufficio anagrafe di via Toschi. In particolare l'affondo di Paglialonga è indirizzato all'assessora con delega a Intercultura e Diritti Umani del Comune di Reggio, Marwa Mahmoud. "Fratelli d'Italia è da sempre al fianco dei dipendenti pubblici – dice Paglialonga –. Parlo degli operatori dell'anagrafe, del personale Ausl, della scuola, dell'Agenzia delle Entrate e delle forze di polizia.