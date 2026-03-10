Il 10 marzo 2026, alle 14:46, vengono pubblicati i dati di febbraio di Azimut Holding. Il gruppo ha totalizzato una raccolta fondi di 1,69 miliardi di euro nel secondo mese dell’anno, portando il patrimonio totale a 147,35 miliardi di euro, con una crescita del 5 per cento rispetto al periodo precedente. La solidità finanziaria dell’azienda viene confermata dai numeri.

Il 10 marzo 2026, alle ore 14:46, i dati di febbraio confermano la solidità finanziaria del gruppo. Azimut Holding ha chiuso il secondo mese dell’anno con una raccolta fondi positiva pari a 1,69 miliardi di euro. La somma dei primi due mesi del 2026 porta il totale della raccolta a 3,66 miliardi di euro, un segnale chiaro per gli investitori. A fine febbraio, le masse gestite hanno raggiunto la cifra impressionante di 147,35 miliardi di euro. Questo risultato segna una crescita del 5% rispetto alla chiusura del 2025, quando il totale era fermo a 140,93 miliardi. I numeri parlano da soli, indicando un trend ascendente che non si ferma. L’andamento mensile e la costanza dei flussi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azimut: 147,35 miliardi di euro, crescita del 5%

Articoli correlati

Risparmi di famiglie e imprese piacentine, raggiunti i 21,1 miliardi di euro: prestiti in crescita del 3,5%I dati di fine 2025 a confronto con l’anno precedente: gli impieghi complessivi sono saliti a quota 6,4 miliardi di euro Alla fine del 2025, i...

Leggi anche: Conad chiude il 2025 in crescita, fatturato +4,4% a 21,8 miliardi di euro

Tutti gli aggiornamenti su Azimut 147 35 miliardi di euro crescita...

Azimut: raccolta netta a febbraio a 1,7 miliardi, a 3,7 miliardi nei primi due mesi dell'anno(Teleborsa) - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di febbraio 2026 una raccolta netta totale di 1,7 miliardi di euro, portando la raccolta netta da inizio anno a 3,7 miliardi. A fine febbraio 2026 ... finanza.repubblica.it

Azimut Holding, il dato sulla raccolta fondi a febbraio 2026Nel mese di febbraio 2026 Azimut Holding ha registrato una raccolta totale positiva per 1,69 miliardi di euro; nei primi due mesi dell'anno la raccolta è stata pari a 3,66 miliardi di euro. A fine feb ... soldionline.it