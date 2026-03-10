Aversa riapre via Nobel per pochi giorni ma restano da completare diversi lavori

Aversa ha riaperto temporaneamente via Nobel, l’arteria che collega il centro alla zona orientale della città. La strada è stata riaperta per alcuni giorni, anche se alcuni lavori di completamento sono ancora da ultimare. La riapertura consente il transito durante questo breve periodo, mentre rimangono da completare alcuni interventi di finitura e sistemazione.

Riapre, seppur solo temporaneamente, via Nobel, l’arteria che collega il centro con l’area orientale della città di Aversa. La strada è stata riaperta già da questa mattina, ma solo per pochi giorni. Una riapertura provvisoria, fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, perché gli interventi non sono ancora conclusi. Quando sarà necessario proseguire con il cantiere, la strada tornerà a chiudere con un’apposita ordinanza dirigenziale. Restano infatti da completare diversi lavori lungo l’intera arteria: dall’illuminazione pubblica alla pista ciclabile, che dovrà essere ancora tracciata e dipinta, fino alla stesura definitiva dell’asfalto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, riapre via Nobel per pochi giorni ma restano da completare diversi lavori Articoli correlati Aversa. Via Nobel resta aperta, ma lavori in corso: chiusura rinviata a lunedìVia Nobel ad Aversa, che inizialmente avrebbe dovuto chiudere nella giornata di ieri, è attualmente ancora percorribile, seppur con alcune... Aversa, chiusura via Nobel. Carratù: “Si faccia chiarezza su riapertura. Da verificare lavori realizzati”Ad Aversa continua a tenere banco la vicenda relativa alla chiusura di via Nobel.