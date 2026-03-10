Avellino l' ex assessore Cuzzola | Il futuro sindaco dovrà consolidare quanto è stato fatto finora

Un ex assessore del Comune di Avellino afferma che il futuro sindaco dovrà consolidare le politiche avviate finora. Il Comune non è più vicino al dissesto e, grazie agli sforzi amministrativi e al Patto con il Governo, si è avviato un percorso di riequilibrio finanziario. La situazione finanziaria del Comune è migliorata rispetto al passato.

Il Comune di Avellino non è più sull’orlo del dissesto. Negli ultimi anni, grazie al lavoro amministrativo svolto e al Patto con il Governo, è stato avviato un percorso concreto di riequilibrio finanziario. Il contributo statale pluriennale destinato al ripiano del disavanzo, insieme alle misure adottate sul bilancio dell’ente, ha consentito di mettere in sicurezza i conti e di scongiurare uno scenario che avrebbe avuto conseguenze pesantissime per la città. Questo risultato non va sottovalutato. Avellino veniva da una fase estremamente complessa, caratterizzata da disavanzi rilevanti e da un sistema finanziario fragile. Il lavoro di ricostruzione del bilancio ha richiesto scelte difficili, rigore amministrativo e una visione chiara delle priorità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Per il Summer Festival di Avellino, in cinque a processoIl Gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha rinviato a giudizio l'ex assessore del capoluogo irpino, Stefano Luongo, due dirigenti comunali e i due titolari della società East Side srl a ... ansa.it

Avellino verso Chiavari, Patierno assente: le alternative - facebook.com facebook

L’U.S. Avellino 1912 è addolorata per la scomparsa di Rino Marchesi, allenatore biancoverde nelle prime due stagione in massima serie dal 1978 al 1980. Alla famiglia va il sincero cordoglio del club in tutte le sue componenti. x.com