Avellino l' ex assessore Cuzzola | Il futuro sindaco dovrà consolidare quanto è stato fatto finora

Da avellinotoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex assessore del Comune di Avellino afferma che il futuro sindaco dovrà consolidare le politiche avviate finora. Il Comune non è più vicino al dissesto e, grazie agli sforzi amministrativi e al Patto con il Governo, si è avviato un percorso di riequilibrio finanziario. La situazione finanziaria del Comune è migliorata rispetto al passato.

Il Comune di Avellino non è più sull’orlo del dissesto. Negli ultimi anni, grazie al lavoro amministrativo svolto e al Patto con il Governo, è stato avviato un percorso concreto di riequilibrio finanziario. Il contributo statale pluriennale destinato al ripiano del disavanzo, insieme alle misure adottate sul bilancio dell’ente, ha consentito di mettere in sicurezza i conti e di scongiurare uno scenario che avrebbe avuto conseguenze pesantissime per la città. Questo risultato non va sottovalutato. Avellino veniva da una fase estremamente complessa, caratterizzata da disavanzi rilevanti e da un sistema finanziario fragile. Il lavoro di ricostruzione del bilancio ha richiesto scelte difficili, rigore amministrativo e una visione chiara delle priorità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Spalletti svela quando sarà deciso il suo futuro alla Juventus: “Non ho fatto niente finora”Luciano Spalletti spiega quando si deciderà il suo futuro alla Juventus alla scadenza del contratto: "Io non ho fatto niente per meritarmi quello che...

Odori molesti a Montello, Casati critico con la Regione: “Quanto fatto finora non basta, servono nuove soluzioni e che siano risolutive”“Visto il perdurare dei disagi – spiega Casati – ci siamo chiesti e abbiamo chiesto alla Regione cosa avesse fatto da allora ad oggi”.

Altri aggiornamenti su Avellino l'ex assessore Cuzzola Il...

Discussioni sull' argomento Condoni fantasma ad Avellino, continua l'inchiesta... e anche le demolizioni; Favori in cambio di voti e investimenti turistici: chiesto il processo per l’ex assessore Delli Noci e altri 26 imputati; Intrecci tra politica e imprenditoria, chiesto il processo per l’ex assessore e altri 26 imputati; Elezioni a Cervia, Mirko Boschetti è il candidato sindaco del Pd: l'ex assessore chiamato a guidare il centrosinistra.

Per il Summer Festival di Avellino, in cinque a processoIl Gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha rinviato a giudizio l'ex assessore del capoluogo irpino, Stefano Luongo, due dirigenti comunali e i due titolari della società East Side srl a ... ansa.it

Trova facilmente notizie e video collegati.