Avellino il centrosinistra prova a ripartire ma restano le tensioni | la Nargi fuori i mastelliani latitano

Il centrosinistra di Avellino si è riunito questa sera nella sede del Partito Democratico per discutere delle prossime elezioni comunali. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di diverse forze politiche del cosiddetto

AVELLINO – Il centrosinistra avellinese si è rimesso attorno a un tavolo.Questa sera, nella sede cittadina del Partito Democratico, le forze del "campo largo" hanno ripreso a parlarsi in vista delle prossime comunali.Dem, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Verdi: presenti.I mastelliani: assenti.Un'assenza che pesa, che nessuno finge di non aver notato, e che ha già lasciato qualche segno. Per il Pd c'era Maurizio Petracca, capogruppo in Consiglio regionale.Italia Viva ha mandato il consigliere regionale Enzo Alaia e il coordinatore provinciale Beniamino Palmieri.Il Movimento 5 Stelle ha portato Vincenzo Ciampi.Sinistra Italiana Giancarlo Giordano e Roberto Montefusco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

‘Buono ma non test…lo’: Federica e Valentina aprono al papà a C’è Posta per Te ma le tensioni restanoLa terza storia di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 24 gennaio, si trasforma in uno dei momenti più tesi della stagione.

Leggi anche: Avellino, l'ex sindaca Laura Nargi: "Mi sono rotta anch’io. Ma non per mollare"

Contenuti utili per approfondire Avellino il centrosinistra prova a...

Discussioni sull' argomento Giordano resiste, Todisco per mettere d’accordo tutti: centrosinistra, ora la sintesi su Avellino; Avellino, il campo largo si spacca sul nome di Giordano: Gengaro e le associazioni alzano il muro.

Avellino, Iandolo (Avellino Prende Parte): Il centrosinistra riparta dai bisogni reali e dalla partecipazioneFrancesco Iandolo, esponente di Avellino Prende Parte, critica la situazione politica del Comune di Avellino, arrivato al terzo commissariamento in pochi anni, definendolo il segno di un fallimento po ... irpiniaoggi.it

Centrosinistra, Controvento si va a sbattere. Ad Avellino non Si Può piùAvellino Prende Parte è certamente altra cosa, una realtà dinamica, con un gruppo dirigente riconoscibile, con un’identità chiara, che si muove con linearità al riparo da scorciatoie ed equivoci, e ... orticalab.it

Piove sul bagnato in casa Union, coperta sempre più corta in attacco: per l’ex Avellino si ipotizza un mese circa di stop - facebook.com facebook