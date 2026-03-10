Avanzano i lavori al Duomo Tassinari | Intervento importante per la sicurezza e la valorizzazione di un luogo simbolo della città

I lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza del Duomo di Forlì, la Cattedrale di Santa Croce, sono in corso. L’intervento riguarda un edificio simbolo della città e sede della diocesi di Forlì-Bertinoro. Tassinari ha affermato che si tratta di un intervento importante per la sicurezza e la valorizzazione del luogo. I lavori sono in fase di avanzamento.

Proseguono i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza del Duomo di Forlì, la Cattedrale di Santa Croce, uno dei luoghi più rappresentativi della città e sede della diocesi di Forlì-Bertinoro. L’intervento rientra tra quelli finanziati con risorse del Pnrr destinate alla sicurezza dei luoghi di culto. La visita al cantiere del Duomo e dei suoi angoli più segreti. Perché si sta correndo ai ripari dopo gli ultimi cedimenti “È giusto riconoscere anche l’impegno della Diocesi di Forlì-Bertinoro e del vescovo, che stanno seguendo con attenzione questo percorso di valorizzazione e tutela degli edifici religiosi del territorio”, aggiunge. “Si tratta di interventi significativi non solo dal punto di vista strutturale, ma anche per la salvaguardia del nostro patrimonio storico e artistico - conclude -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Duomo, i lavori avanzano: "Ora tetto e campanile. Poi intervento all’interno"Sono già in fase avanzata di esecuzione i lavori finanziati dai fondi Pnrr relativi alla Cattedrale di Forlì, al santuario di Fornò e alla Badia di...

L’Aquila, il Munda torna al Castello cinquecentesco. Marsilio: «Un luogo simbolo restituito alla città»Il Museo Nazionale d’Abruzzo (Munda) torna a vivere all’interno del Castello cinquecentesco dell’Aquila, uno dei luoghi simbolo della città e della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Avanzano i lavori al Duomo Tassinari...

Temi più discussi: Metropolitana: avanzano i lavori di migrazione al nuovo sistema di segnalamento; Duomo, i lavori avanzano: Ora tetto e campanile. Poi intervento all’interno; MUNICIPIO XV, TORQUATI: NUOVA SCUOLA VALLE MURICANA, AVANZANO I LAVORI SUI PLESSI; Bagno a Ripoli, avanzano i lavori della tramvia: via la chicane da via Pian di Ripoli, in arrivo la nuova rotonda.

MUNICIPIO XV, TORQUATI: NUOVA SCUOLA VALLE MURICANA, AVANZANO I LAVORI SUI PLESSIXV Municipio: la nuova e unica scuola pubblica del territorio potrà accogliere un totale di circa centoventi bambini ... lagone.it

Fano, iniziati i lavori in via Palazzi. Avanza l’anello ciclopedonale per collegare via Roma e il centroFANO – Iniziati in via Palazzi, a Fano, i lavori per riqualificare la pista ciclabile. L’intervento rientra nel progetto su un nuovo anello ciclopedonale di collegamento al centro storico e alla zona ... centropagina.it

La strana coppia avanza a Indian Wells. Andrea Vavassori, senza il suo fidato amico Simone Bolelli, trova in Alexander Erler un buon compagno di viaggio. I due superano il britannico Johnson e il polacco Zielinski e avanzano agli ottavi di finale. 6-7; 7-5; 10- - facebook.com facebook

Esito esame Terzo Turno: PROMOSSI Nella notte avanzano due azzurri a Indian Wells: Jasmine Paolini, vittoriosa contro Ajla Tomljanovic in tre set, e Jannik Sinner, che ha battuto in due set Denis Shapovalov x.com