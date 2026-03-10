Auto contro bisarca a Torino di Sangro | ferita una donna FOTO

Una donna è rimasta ferita in un incidente tra un’auto e una bisarca sulla strada provinciale 119 Sangritana a Torino di Sangro. È il secondo sinistro che si verifica in poche ore lungo questa tratta, che attraversa la Val di Sangro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ancora un incidente stradale sulla Sp 119 Sangritana: una Opel Astra, guidata da una 68enne domiciliata a Torino di Sangro, è finita contro l'autoarticolato. La ferita è stata trasportata in elisoccorso a Pescara Secondo incidente nel giro di poche ore sulla strada provinciale 119 Sangritana che attraversa la Val di Sangro. Nel pomeriggio di ieri, 9 marzo, un'auto è finita contro una bisarca nel territorio di Torino di Sangro, al confine con Paglieta, non lontano dal punto in cui domenica 8 marzo la Mercedes del 40enne Mario Zuccarini è finita fuori strada, senza lasciare scampo al conducente.