australia confermato il visto per cinque calciatrici nazionale iraniana

In Australia, cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno ricevuto il visto e il permesso di soggiorno nel Paese. Le giocatrici si trovavano in Australia per partecipare alla Coppa d’Asia, ma ora hanno ottenuto l’asilo. La decisione è stata confermata dalle autorità australiane, che hanno garantito loro la protezione durante il soggiorno.

L’Australia ha concesso asilo a cinque giocatrici della squadra femminile di calcio iraniana che si trovavano nel Paese per partecipare alla Coppa d’Asia. Le donne sono state trasportate dal loro hotel a Gold Coast, a sud di Brisbane, “in un luogo sicuro” dagli agenti della polizia federale australiana, dove hanno incontrato il ministro degli Interni Tony Burke e hanno completato le pratiche per ottenere i visti umanitari. “Nella tarda serata di ieri abbiamo rilasciato cinque visti umanitari alle giocatrici della nazionale di calcio femminile iraniana. Ci stavamo preparando da tempo. Gli australiani sono rimasti commossi dalla difficile situazione di queste donne coraggiose. 🔗 Leggi su Lapresse.it

