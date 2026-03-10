Au revoir Roma! Dopo il successo nella Capitale Moulin Rouge! Il Musical e il Sistina Chapiteau si preparano a conquistare Milano

Dopo diciannove settimane di repliche a Roma, “Moulin Rouge! Il Musical” e il Sistina Chapiteau si preparano a spostarsi a Milano. Lo spettacolo ha avuto 90 rappresentazioni, coinvolgendo più di cento persone tra attori, tecnici e staff. La produzione ha riscosso un grande successo nella capitale e ora si prepara a portare lo spettacolo nel capoluogo lombardo.

Diciannove settimane consecutive di programmazione, novanta alzate di sipario, oltre cento persone impiegate, per un totale 78.480 biglietti venduti. Sono numeri da capogiro quelli di Moulin Rouge! Il Musical che, dopo, quasi sei mesi in scena, si congeda da Roma e si prepara a spiccare il volo altrove. Lo spettacolo dei record, diretto da Massimo Romeo Piparo, e il Sistina Chapiteau, da lui ideato e realizzato appositamente per lo show nell'area di Tor di Quinto, chiudono i battenti al termine di una stagione memorabile. Il loro viaggio, però, è tutt'altro che finito. "Moulin Rouge! Il Musical" si congeda da Roma con numeri imponenti e qualche rimpianto.