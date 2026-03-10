Atti notificati con procedura per irreperibilità a Rita De Crescenzo dall' Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha notificato atti a Rita De Crescenzo tramite procedura per irreperibilità, come riportato sull'Albo Pretorio. La notifica riguarda la Tik Toker, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui contenuti degli atti. La notifica è stata eseguita con le modalità previste dalla legge per i casi di irreperibilità.

Atti notificati con procedura per irreperibilità alla Tik Toker Rita De Crescenzo dall'Agenzia delle Entrate, come segnalato sull'Albo Pretorio. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha così commentato la notizia: “Sempre presente sui social ma per le notifiche risulta un fantasma. Alle regionali non poté votare perché non iscritta nei registri dopo un presunto cambio di residenza non comunicato". Il politico di Avs nel suo post social prosegue così: “Alcuni atti giudiziari destinati a Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana molto attiva sui social e spesso ospite di trasmissioni televisive, sono stati notificati attraverso la procedura prevista nei casi di irreperibilità del destinatario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rita De Crescenzo risulta irreperibile (per tre volte) alle notifiche dell'Agenzia delle Entrate

