Durante un attacco condotto dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la premier italiana ha dichiarato di non condividere e non condannare le azioni intraprese. La posizione espressa ha suscitato reazioni nel panorama politico, con alcuni commentatori che hanno sollevato dubbi sulla coerenza del suo intervento. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulle modalità di risposta alle operazioni militari internazionali.

Sull’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran la premier Giorgia Meloni “ha detto ‘non condivido e non condanno’. Ha costruito una terza via di politica estera, mai sperimentata. Come quando si scherza, ‘una parola e poche e due sono troppe’. Ma che leader, che primato della politica è?”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte al convegno ‘Giustizia, Costituzione e Cittadinanza – Le ragioni per il No’ che si è tenuto alla Camera ha commentato le parole della presidente del Consiglio. “Il primato della politica come lo dimostri quando hai dato un salvacondotto ad Almasri? Cara Meloni e sodali al governo, il vostro primato della politica ve lo dovete conquistare sul campo e restituendo dignità alla politica”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco Usa in Iran, Conte: “Meloni non condanna e non condivide? Ma che leader è, che primato della politica è?”

Articoli correlati

Leggi anche: Crosetto bloccato a Dubai, Conte e Schlein: “Meloni non sapeva dell’attacco all’Iran, altro che amicizia con Trump”

Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: “Attacco Usa fuori dal diritto internazionale”. Conte: “Meloni scappa”. Schlein: “No all’uso delle basi”La concessione delle basi in Italia alle forze statunitensi impegnati nelle operazioni militari in Iran.

ALL OF BUSINESS Explained in 58 Minutes (No BS, No Fluff)

Approfondimenti e contenuti su Attacco Usa in Iran Conte Meloni non...

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; USA, attacco all’Iran senza l’autorizzazione del Congresso; Tre scenari per capire cosa succede ora tra Usa e Iran.

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Attacco Usa-Israele in Iran, Tajani: Teheran non può avere l’arma nucleare. Pronti a evacuare connazionaliDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina ... fanpage.it

Acqua e petrolio: la guerra si gioca sull’attacco e la disponibilità delle risorse La guerra ormai regionale scatenata dall'attacco Usa-Israele contro l'Iran colpisce anche le infrastrutture idriche di diversi Paesi della Regione che dipendono per l’acqua potabile es - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Meloni: “Non condivido né condanno attacco #Usa all' #Iran”. Misure su caro benzina #9marzo #Tv2000 #Iran #StatiUniti #politica #governo @tg2000it x.com