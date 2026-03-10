Atalanta vivi il sogno ad occhi aperti | la sfida al Bayern Monaco vale la storia

L'Atalanta si prepara a sfidare il Bayern Monaco in una partita che potrebbe scrivere una pagina importante della sua storia. La squadra bergamasca, dopo aver affrontato il Borussia Dortmund, si trova ora a vivere un momento speciale contro una delle squadre più forti d'Europa. La sfida si svolge a Bergamo e rappresenta un'occasione unica per la formazione di casa.

Bergamo. Se contro il Borussia Dortmund l’Atalanta aveva un sogno da inseguire, ora al cospetto del Bayern Monaco vive un sogno ad occhi aperti. Perché, comunque vada, il 10 marzo 2026 resterà scolpito nella storia nerazzurra. Forse è la partita più importante mai disputata a Bergamo: per blasone, per importanza dell’avversario, per peso. È il completamento di un percorso iniziato sedici anni fa con la nuova presidenza Percassi, che ha attraversato numerose tappe, Serie B compresa. Poi ha a portato a riassaporare l’Europa e poi a viverla come se fosse la quotidianità. Però. c’è sempre stato un però. Vuoi le partite a San Siro, vuoi a Reggio Emilia, il Covid, la mancanza di una delle due curve. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

