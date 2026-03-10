Atalanta U23 | autogol decide su 3-2 contro l’Audace

L’Atalanta U23 ha vinto 3-2 contro l’Audace Cerignola al Comunale. I nerazzurri sono andati in vantaggio di due gol prima dell’intervallo, poi hanno subito una rimonta avversaria. La partita si è conclusa con un autogol decisivo che ha determinato il risultato finale.

Caravaggio, 9 marzo 2026. L’Atalanta U23 ha battuto l’Audace Cerignola per 3-2 al Comunale. I nerazzurri hanno costruito un vantaggio iniziale di due reti prima della pausa. Gli ofantini hanno risposto con una rimonta parziale nel secondo tempo, pareggiando in pochi minuti. La partita è stata decisa da un errore difensivo dell’Audace a dodici minuti dalla fine. La dinamica del match: dal dominio iniziale all’errore fatale. L’incontro si è svolto sotto un cielo di nubi sparse con ampie schiarite e temperature intorno agli 11 gradi. Il vento soffia a 2.5 nodi da ESE, creando condizioni ideali per il gioco tecnico. I padroni di casa hanno preso il comando fin dai primi istanti della sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta U23: autogol decide su 3-2 contro l’Audace Articoli correlati Leggi anche: L'Audace rimonta due gol, ma cade per un autogol: vince l'Atalanta U23 Crotone inarrestabile: quarto successo di fila nel recupero, Musso decide al 97? contro l’Atalanta U23.Il Crotone continua a stupire e a inanellare risultati che proiettano la squadra in una zona del campionato di Serie C finora inaspettata. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atalanta U23 autogol decide su 3 2... L'Audace rimonta due gol, ma cade per un autogol: vince l'Atalanta U23L'Audace si conferma squadra casalinga: a Caravaggio il club ofantino incassa la terza sconfitta di fila lontano dal ‘Monterisi’. La squadra di Maiuri cade in casa dell'Atalanta U23: è una autorete di ... foggiatoday.it Il Monopoli vince il derby, L'Audace Cerignola cede all'Atalanta U23La 31esima giornata del Girone C di Serie C si chiude con il derby pugliese tra Monopoli e Casarano, con la squadra di casa che vince 2-1 in rimonta. Salentini in vantaggio con un rigore del solito ... rainews.it