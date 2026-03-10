Atalanta-Bayern Palladino cerca un' altra impresa agli ottavi | il pronostico

Nella sfida di andata agli ottavi di Champions League, l'Atalanta affronta il Bayern Monaco a Bergamo. La squadra nerazzurra ha già dimostrato di saper competere con le grandi, vincendo e convincendo contro il Borussia Dortmund in precedenti incontri. La partita si gioca in casa e rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Partita di andata a Bergamo, dove i nerazzurri hanno già battuto e travolto il Borussia Dortmund guadagnandosi una sfida storica contro i campioni di Germania Scattano gli ottavi di finale della Champions League e nella gara di andata a Bergamo c'è il grande scontro dell'Atalanta con il Bayern, campione di Germania e in testa anche all'attuale Bundesliga con 11 punti di vantaggio. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Bayern in programma martedì 10 marzo alle ore 21. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Per l'Atalanta arriva un appuntamento che vale la storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

