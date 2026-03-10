Atalanta arriva il Bayern Pasalic sogna in grande | Regaliamo a Bergamo un’altra serata magica

L’Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern in una sfida di calcio europeo. Pasalic ha dichiarato di sognare in grande e di voler regalare a Bergamo un’altra serata speciale. La partita segna un’altra notte internazionale per la squadra e la città, che già hanno visto calcare il loro stadio da club di grande fama come Real Madrid, Liverpool, Arsenal, United, City, Chelsea e Ajax.

Un’altra notte europea da ricordare per l’ Atalanta e per Bergamo. Un’altra squadra leggendaria del calcio internazionale che calca l’erba dello stadio di viale Giulio Cesare, dopo Real Madrid, Liverpool, Arsenal, United, City, Chelsea e Ajax. In una New Balance Arena esaurita in ogni ordine di posto va in scena alle 21 la gara d’andata degli ottavi di finale tra una Dea che vuole giocarsela, e mantenere aperto il confronto in vista del ritorno tra otto giorni a Monaco, e la corazzata Bayern che, almeno stando alle dichiarazioni della vigilia del tecnico belga dei bavaresi, Vincent Kompany, non intende sottovalutare i nerazzurri. "Siamo favoriti noi? Lo accettiamo, ma perché abbiamo delle possibilità - ha ricordato Kompany - che ci siamo guadagnati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvAtalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. adnkronos.com

Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni, orario e diretta tvL’Atalanta ospita il Bayern Monaco alla New Balance Arena nell’andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Palladino arriva dalla grande rimonta contro il Borussia Dortmund nei playoff (4-1 ... football-magazine.it

