Asti | prima mastectomia endoscopica zero dolore

Asti, presso l’ospedale Cardinal Massaia, si è svolta la prima mastectomia endoscopica nella storia della chirurgia senologica locale. L’intervento è stato eseguito dai medici Andrea Villasco e Maurizio Di Serio e si è concluso senza dolore per la paziente. La procedura rappresenta una novità nel settore, aprendo nuove possibilità per i trattamenti oncologici.

Un intervento storico per la chirurgia senologica si è svolto nell'ospedale Cardinal Massaia di Asti, dove il dottor Andrea Villasco e il dottor Maurizio Di Serio hanno realizzato con successo la prima mastectomia eseguita per via endoscopica. La procedura, condotta senza complicanze, ha unito l'asportazione della ghiandola mammaria a una ricostruzione immediata tramite un unico accesso cutaneo ascellare. Questa innovazione chirurgica promette di ridurre drasticamente il trauma fisico e migliorare l'estetica post-operatoria, segnando un nuovo standard di cura nel territorio astigiano. L'innovazione tecnica al servizio del paziente. La scelta di adottare un approccio mini-invasivo rappresenta un salto qualitativo nella gestione dei tumori mammari.