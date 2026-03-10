Asti | 129 delegati eleggono il nuovo presidente degli Alpini
Asti, nella sala dell’Aula Magna di Astiss, si svolge l’elezione del nuovo presidente della Sezione locale degli Alpini. Sono 129 i delegati presenti che partecipano alla votazione, segnando un momento importante per la gestione dell’associazione. La scelta del nuovo presidente rappresenta un passaggio cruciale per la direzione futura dell’organizzazione nel territorio.
La sala dell'Aula Magna di Astiss si prepara a diventare il palcoscenico di un passaggio generazionale fondamentale per la Sezione di Asti dell'Associazione Nazionale Alpini. Domenica 15 marzo, 129 delegati provenienti da 82 gruppi sparsi nella provincia daranno vita al rinnovo dei vertici associativi, con Giorgio Gianuzzi che si appresta a subentrare a Fabrizio Pighin dopo nove anni di presidenza. L'assemblea non è solo una formalità burocratica ma il momento in cui oltre duemila settecento iscritti affidano il futuro della comunità alpina astigiana a nuove figure guida. Mentre il presidente uscente chiude un ciclo di tre... 🔗 Leggi su Ameve.eu
