Assegno unico di marzo più povero senza la Dsu aggiornata chi rischia

A marzo, molte famiglie italiane devono rinnovare l’Isee 2026, un passaggio chiave per ricevere l’Assegno unico. Tuttavia, senza la DSU aggiornata, l’importo dell’assegno può essere ridotto, creando preoccupazioni tra chi dipende da questa misura. La scadenza rappresenta un momento decisivo, poiché il mancato aggiornamento potrebbe influire sull’erogazione delle somme previste.

Marzo è il mese decisivo per il rinnovo dell’ Isee 2026, che per milioni di famiglie italiane si traduce in un passaggio fondamentale per l’erogazione dell’ Assegno unico. Dal pagamento dell’Assegno unico di marzo 2026, infatti, l’Inps applica automaticamente il nuovo calcolo basato sull’Isee aggiornato. Il pagamento dell’Assegno unico a marzo 2026. Chi non presenta la Dsu ( Dichiarazione Sostitutiva Unica ) riceve comunque il beneficio, ma l’assegno viene pagato con l’importo minimo previsto dalla normativa. Nel 2026: l’importo massimo arriva fino a 203,80 euro al mese per figlio minorenne per Isee fino a 17.468,51 euro;. l’importo minimo scende a 58,30 euro mensili;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

ISEE 2026, marzo è il mese decisivo per il rinnovo: cosa rischia chi non presenta la DSU e come salvaguardare bonus e assegno unicoIl mese di marzo segna il momento in cui l'assenza di un ISEE 2026 valido produce conseguenze economiche dirette e immediate per milioni di famiglie...

Pronti i nuovi modelli Dsu 2026 e Isee aggiornato: cosa cambia per assegno unico, assegno di inclusione e bonus famiglieSono disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per il calcolo dell’Isee, necessario per ottenere una...

