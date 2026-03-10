assegno unico cosa cambia a partire da marzo 2026 con il nuovo isee

A partire da marzo 2026, l’Assegno unico, la misura di sostegno alle famiglie con figli, subirà delle modifiche. La principale novità riguarda il calcolo dell’assegno, che sarà effettuato in base a un nuovo indicatore Isee. Questa modifica interesserà tutte le famiglie che beneficiano di questa forma di assistenza.

Con la nuova Dichiarazione Sostitutiva da presentare vengono aggiornati gli importi per l'Assegno unico, anche in base alle nuove fasce Isee. Cambia ancora l’Assegno unico, la misura a sostegno delle famiglie con figli, che a partire da marzo 2026 sarà valutato sulla base degli importi calibrati sul nuovo Isee. Senza l’aggiornamento dell’indicatore della propria situazione economica, infatti, l’assegno sarà erogato negli importi minimi; c’è comunque tempo fino al 30 giugno prossimo per aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, i cui nuovi modelli sono disponibili sul sito dell’Inps, come comunicato dall’istituto stesso con il messaggio n. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

