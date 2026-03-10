Assegno unico cosa cambia a partire da marzo 2026 con il nuovo Isee

A partire da marzo 2026, l’assegno unico sarà riformato e la sua distribuzione sarà calcolata in base al nuovo Isee. La misura, rivolta alle famiglie con figli, subirà quindi modifiche nelle modalità di valutazione degli importi. La decisione riguarda le modalità di assegnazione e l’importo che verrà erogato alle famiglie beneficiarie.

Con la nuova Dichiarazione Sostitutiva da presentare vengono aggiornati gli importi per l'Assegno unico, anche in base alle nuove fasce Isee. Cambia ancora l’Assegno unico, la misura a sostegno delle famiglie con figli, che a partire da marzo 2026 sarà valutato sulla base degli importi calibrati sul nuovo Isee. Senza l’aggiornamento dell’indicatore della propria situazione economica, infatti, l’assegno sarà erogato negli importi minimi; c’è comunque tempo fino al 30 giugno prossimo per aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, i cui nuovi modelli sono disponibili sul sito dell’Inps, come comunicato dall’istituto stesso con il messaggio n. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Assegno unico, cosa cambia a partire da marzo 2026 con il nuovo Isee INVALIDI PARZIALI e TOTALI 40 NOVITÀ da MARZO 2026 ESTENSIONE IMPORTI INCREMENTI PENSIONE RED Una raccolta di contenuti su Assegno unico Temi più discussi: Pronti i nuovi modelli Dsu 2026 e Isee aggiornato: cosa cambia per assegno unico, assegno di inclusione e bonus famiglie; Inps, ecco i nuovi modelli Dsu. Aggiornate attestazioni Isee: cosa cambia; Importi assegno unico 2026 e maggiorazioni; Isee 2026, aggiornate le Dsu: cosa cambia per assegno unico, bonus nido e aiuti. Assegno unico cambiano importi e pagamenti di marzo cosa sapereAssegno Unico marzo 2026: cosa cambia per importi, arretrati e ISEE Nel mese di marzo 2026 molte famiglie italiane vedranno cambiare l’importo dell’As ... assodigitale.it Assegno unico nuovi importi e accrediti, cosa cambia da marzoAssegno unico marzo 2026: cosa cambia, per chi e da quando Da marzo 2026 l’INPS avvia i nuovi pagamenti dell’assegno unico per le famiglie con figli a ... assodigitale.it tantissime persone si ritrovano l’importo del assegno unico di marzo dimezzato ma come mai Mancato o ritardato rinnovo ISEE, Sebbene la domanda per l'assegno non vada ripresentata ogni anno, l'ISEE scade il 31 dicembre. Se non si presenta una n - facebook.com facebook #AssegnoUnico, il momento è arrivato: arrivano aumenti, arretrati e - per chi non ha rispettato una scadenza importante - dei possibili tagli. Ecco tutte le ultime notizie sui pagamenti #Inps x.com