Nella notte, una banda ha tentato di svaligiare la stazione di servizio Q8 a Torrette di Mercogliano. L’assalto è durato solo quattro minuti, ma è stato sufficiente per creare scompiglio nel luogo. Durante l’evento, sono state impiegate tecniche di nebbia artificiale, che hanno contribuito a mettere in fuga i malviventi. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un assalto fulmineo, durato appena quattro minuti, ha scosso nella notte la stazione di servizio Q8 di Torrette di Mercogliano. Intorno alle 03:00, una banda di tre malviventi ha preso di mira la rivendita di tabacchi annessa all’impianto, mettendo in atto un piano che solo per un soffio non si è trasformato in un colpo pesantissimo. I banditi, con il volto travisato da cappucci e torce a led fissate sulla fronte, sono entrati in azione utilizzando un flex per tranciare la saracinesca. Una volta all’interno, hanno svuotato rapidamente la cassa dei contanti, ma il loro vero obiettivo era il “colpo grosso”: la cassaforte blindata contenente i tabacchi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assalto notturno al tabacchi: la nebbia artificiale mette in fuga la banda

Articoli correlati

Torna la banda del buco: assalto notturno alle aziende di via Sergio RamelliArezzo, 23 gennaio 2026 – Un nuovo colpo nella notte scuote la zona industriale di Arezzo.

Assalto notturno al bancomat: ladri in fuga col bottino dopo l'esplosionePaura nella notte a Policastro Bussentino, dove intorno alle 3 del mattino una banda di ladri ha preso di mira il bancomat dell’istituto Unicredit,...

Approfondimenti e contenuti su Assalto notturno

Assalto al bar, via tabacchi e soldi delle slotE’ stato un colpo da toccata e fuga. La spaccata è avvenuta alle 3 in punto dello scorso giovedì quando un commando di ladri è riuscito a entrare nel bar Bistrot km 325 lungo la statale 16 a Loreto, ... ilrestodelcarlino.it

Colpo notturno in tabaccheria a Pinerolo: i Carabinieri lo bloccano con la cassa in manoSorpreso nel cuore della notte mentre svaligiava una tabaccheria: è finita con le manette ai polsi la fuga di un uomo di 30 anni, arrestato in flagranza dai Carabinieri di Pinerolo intorno alle 3.30 ... torinoggi.it