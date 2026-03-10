Asm Terni | conflitto di interessi e il potere reale di Acea

Il consigiglio comunale di Terni ha approvato un’interrogazione presentata dal consigliere Valdimiro Orsini riguardante la governance di Asm. Durante la seduta, sono stati sollevati dubbi su un possibile conflitto di interessi collegato alla figura di Tiziana Buonfiglio, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle implicazioni specifiche.

Il consiglio comunale di Terni ha accolto l'interrogazione del consigliere Valdimiro Orsini sulla governance di Asm, sollevando dubbi su un possibile conflitto di interessi legato alla figura di Tiziana Buonfiglio. Il sindaco Stefano Bandecchi ha risposto ribadendo la necessità di rivedere i patti parasociali che regolano il rapporto tra il Comune e Acea, società che detiene il 45,27% delle quote della multiservizi. L'attenzione si concentra sul doppio ruolo ricoperto dall'amministratore delegato: guida Asm ma è anche responsabile dell'area territoriale Umbria–Marche–Abruzzo–Molise per il gruppo privato. Questa sovrapposizione ha spinto il consigliere a depositare una segnalazione formale presso il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza.

