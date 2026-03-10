Asili nido partono le iscrizioni per il nuovo anno scolastico | tutte le informazioni

Da oggi e fino al 31 marzo sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini per l’anno scolastico 20262027. Possono iscriversi bambini e bambine nati negli anni 2024, 2025 e 2026, fino al 28 marzo 2026 compreso. Le procedure riguardano le famiglie interessate a iscrivere i propri figli ai servizi educativi rivolti ai più piccoli.

Da oggi, martedì 10 marzo, a martedì 31 sono aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini per l'anno scolastico 20262027 per i bambini e le bambine nati negli anni 2024, 2025 e 2026 (nati fino al 28 marzo 2026 compreso).L'iscrizione si effettua in.