Nella serata di lunedì 9 marzo 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che su Rai 1 la fiction

Bene la Rai. Nella serata di ieri, lunedì 9 marzo 2026, su Rai 1, la fiction Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio ottiene 3.878.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21:47 alle 23:46. Poi, in onda su Canale5 Scherzi a Parte registra 3.208.000 spettatori con uno share del 23.6% dalle 22:02 alle 00:42. Su Rai2 Chi segna vince conquista 539.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Top Gun non va oltre 918.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.086.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 757.000 spettatori (5.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 899.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 The Equalizer – Il vendicatore ottiene 441. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 9 marzo 2026

Ascolti tv, i dati del 2 marzo 2026Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza porta a casa ben 3.

Ascolti tv, i dati del 3 marzo 2026Nella serata di ieri, martedì 3 marzo 2026, su Rai1 Gloria – Il ritorno si ferma a 2.

