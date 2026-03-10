Lunedì 9 marzo 2026, i dati di ascolto del prime time mostrano che su Rai1 il film

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Ascolti TV 9 marzo 2026, tutti i dati del prime time: Rai1 conquista la serata con Guerrieri, mentre Canale5 si difende con Scherzi a Parte. Ecco numeri e share dei principali programmi Gli ascolti tv di lunedì 9 marzo 2026 hanno visto Rai1 conquistare il primo posto negli ascolti grazie alla fiction Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, che registra 3.878.000 spettatori e il 22.7% di share nella fascia dalle 21:47 alle 23:46. Subito dietro Canale5 con Scherzi a Parte, che raccoglie 3. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di lunedì 9 marzo 2026: Guerrieri vince la serata, Scherzi a Parte inseguono

Articoli correlati

Ascolti tv lunedì 9 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Chi segna vinceAscolti tv lunedì 9 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 9...

Ascolti TV | Lunedì 9 Marzo 2026. Vince Guerrieri (3,9 mln – 22.7%), Scherzi a Parte al 23.6% (3,2 mln)Nella serata di ieri, lunedì 9 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa 3.

Approfondimenti e contenuti su Ascolti TV di lunedì 9 marzo 2026...

Temi più discussi: Ascolti tv, 'Scherzi a parte' vince prima serata con 26% di share; Ascolti tv ieri lunedì 2 marzo chi ha vinto tra Scherzi a Parte, Ulisse, Lo stato delle cose e Nicola Porro; Ascolti tv ieri (2 marzo): boom per il ritorno di Scherzi a Parte e ‘vendetta’ per Max Giusti, certezza Angela; Ascolti Tv 2 marzo: chi vince tra Ulisse e Scherzi A Parte, il ritorno di Affari Tuoi contro La Ruota dopo Sanremo.

Ascolti Tv lunedì 9 marzo, chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi A Parte: la sfida tra De Martino e ScottiGli ascolti Tv di lunedì 9 marzo 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con la fiction Guerrieri e Canale5 con Scherzi A Parte, i dati di Affari Tuoi contro La ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 9 marzo 2026: chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi a Parte?Ascolti TV: vince Guerrieri su RAI 1 con quasi 4 milioni di spettatori. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, lunedì 9 marzo 2026. Ascolti TV: quello di ieri è stato un lunedì agguerrito ... money.it

Guerrieri la regola dell’equilibrio vince la prima negli ascolti tv con 3,8 milioni di telespettatori con il 22.7% di share. Un risultato meritato per Alessandro Gassmann, che sorride a un nuovo successo. Interpreta molto bene il ruolo dell’avvocato ideato da Gian - facebook.com facebook

#F1, il GP d'Australia: gli ascolti su Sky per il successo Mercedes sulle Ferrari x.com