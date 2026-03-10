Il 9 marzo su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova fiction con Alessandro Gassmann intitolata Guerrieri. La serie mette in scena le vicende di un personaggio interpretato dall’attore, mentre Max Giusti ha partecipato a un programma televisivo in prima serata nello stesso giorno. Gli ascolti televisivi di quella sera hanno mostrato le performance di entrambe le trasmissioni.

Lunedì 9 marzo su Rai 1 ha debuttato Alessandro Gassmann con la nuova fiction Guerrieri. La regola dell’equilibrio. Canale 5 ha risposto con una puntata di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. Così in prima serata si ripropone lo scontro tra due grandi protagonisti televisivi della Rai e di Mediaset: Alessandro Gassmann da un lato e Max Giusti dall’altro. Esattamente come avviene nell’access prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Chi segna vince e su Rai 3 è tornato Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Italia 1 ha proposto un grande classico, Top Gun, con Tom Cruise. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv del 9 marzo, Alessandro Gassmann contro Max Giusti

