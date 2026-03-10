Il 9 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato che Guerrieri ha ottenuto una quota del 22,7%, mentre Scherzi a Parte si è confermato al 23,6%. Giletti ha raccolto il 6,4% di share. Durante la serata sono andati in onda anche Lo Stato delle Cose e altri programmi, con variazioni nei risultati di ascolto rispetto alle puntate precedenti.

ASCOLTI TV 9 MARZO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 9 marzo 2026 con il debutto di Guerrieri, Scherzi a Parte e Lo Stato delle Cose. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – 196 10.91 + 644 16.14 Tg1 – 997 20.27 UnoMattina – 735 16.46 Storie Italiane – 738 18.00 Storie Italiane – 757 17.97 É Sempre Mezzogiorno! – 1837 17.32 Tg1 – 3035 24.56 Tg1 Economia – 2309 19.50 La Volta Buona – 1766 15.68 La Volta Buona – 1875 20.20 Tg1 – 1427 16.14 Il Paradiso delle Signore – 1537 17.52 Pres. Vita in Diretta – 1662 18.57 Vita in Diretta – 2258 21.28 Meteo – 2601 21.51 L’Eredità – 3755 25. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 9 MARZO 2026: PARTE BENE GUERRIERI (22,7%), SI CONFERMA SCHERZI A PARTE (23,6%), GILETTI (6,4%), PORRO

Articoli correlati

Leggi anche: ASCOLTI TV 9 MARZO 2026: PARTE BENE GUERRIERI (22,7%), SI CONFERMA SCHERZI A PARTE (23,6%), GILETTI, PORRO

Leggi anche: ASCOLTI TV 9 MARZO 2026: GUERRIERI, SCHERZI A PARTE, GILETTI, PORRO

Contenuti e approfondimenti su ASCOLTI TV 9 MARZO 2026 PARTE BENE...

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry Scotti; Ascolti tv dell’8 marzo: Imma Tataranni e Chi vuol essere milionario; Ascolti TV 8 marzo 2026, chi ha vinto tra Imma Tataranni e Chi vuol essere milionario: la sfida tra De Martino e Scotti; Ascolti tv ieri domenica 8 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio.

Ascolti Tv lunedì 9 marzo, chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi A Parte: la sfida tra De Martino e ScottiGli ascolti Tv di lunedì 9 marzo 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con la fiction Guerrieri e Canale5 con Scherzi A Parte, i dati di Affari Tuoi contro La ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 9 marzo 2026: chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi a Parte?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, lunedì 9 marzo 2026. Ascolti TV: quello di ieri è stato un lunedì agguerrito per il palinsesto generalista, con qualche novità interessante ... money.it

#F1, il GP d'Australia: gli ascolti su Sky per il successo Mercedes sulle Ferrari x.com

Record di ascolti per la prima puntata di Imma Tataranni girata a Matera, 4 milioni di spettatori. Vi è piaciuta - facebook.com facebook