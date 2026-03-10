ASCOLTI FEBBRAIO 2026 | LO STATO DI SALUTE DI RAI1 CANALE 5 E DELLE ALTRE RETI TV

A febbraio 2026, sono stati pubblicati i dati sugli ascolti delle sette principali reti televisive italiane. Le medie di share del mese coprono dall’inizio alla fine di febbraio, offrendo un quadro completo sulla quantità di pubblico raggiunto da ciascun canale durante tutto il periodo. Questi numeri mostrano come si siano mosse le preferenze degli spettatori nel corso del mese.

Le medie d’ascolto del mese di febbraio 2026 delle sette reti con la media in share dal 1° all’ultimo giorno del mese. 24 ORE Nel mese di febbraio 2026 Rai1 ottiene il 21,78% di share medio e cala di 1 punto e 78 decimi, rispetto ad un anno fa; Rai2 invece realizza uno share medio dell’8,92% e guadagna il 4,14%, aumento dovuto unicamente alle Olimpiadi Invernali, rispetto a febbraio 2025; Rai3 segna il 6,15% medio con un aumento dello 0,30% rispetto ad un anno fa. Passiamo alle reti Mediaset e partiamo con Canale 5 che nel mese di febbraio 2026 ottiene il 17,25% di share medio in aumento dello 0,95% rispetto ad un anno fa; la rete giovane del gruppo, Italia 1, realizza uno share medio 4,80% e scende appena dello 0,03% rispetto ad un anno fa; infine Rete 4 ottiene il 4,38% di share nel mese appena concluso con una perdita dello 0,21%. 🔗 Leggi su Bubinoblog

