Ascolti DAZN Serie A 28a Giornata | 2 milioni per il Derby di Milano

Durante la 28ª giornata della Serie A, il derby di Milano ha attirato circa 2 milioni di ascoltatori su DAZN. In totale, gli spettatori medi per giornata si attestano intorno ai 6 milioni, con un aumento del 16,9% rispetto all’anno precedente. La crescita degli ascolti evidenzia un incremento generale di pubblico che segue il campionato italiano.

La Serie A cresce negli ascolti: 6 milioni di spettatori medi a giornata, +16,9% sull'anno scorso. La ventottesima giornata sfiora i 6,1 milioni di ascoltatori. La media progressiva si attesta a 6 milioni di ascoltatori, in crescita del 14,6% rispetto ai turni omologhi della precedente stagione. Il risultato di ascolto della giornata è stato trainato dall'ottima performance di Milan-Inter, che domenica sera alle 20.45 ha raggiunto un'audience.

