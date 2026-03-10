Ascoli troppo forte non c’è partita Un timido Ravenna finisce ko
L'Ascoli si impone con facilità sul Ravenna, vincendo 2-0 grazie ai gol di Gori e Oviszach. La partita si svolge allo stadio di Ascoli, con la formazione locale che schiera un 4-3-2-1 e il Ravenna che cerca di resistere senza riuscirci. Entrambe le squadre effettuano alcune sostituzioni durante il secondo tempo, ma il risultato rimane invariato fino al fischio finale.
Ascoli 2 Ravenna 0 ASCOLI (4-3-2-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai (37' st Rizzo); Corradini, Damiani, Rizzo Pinna (37' st Galuppini); Silipo, Oviszach (14' st Milanese); Gori (27' st Chakir). A disp. Barosi, Brzan, Ndoj, Del Sole, Corazza, Menna, Bando, Palazzino. All. Tomei. RAVENNA (4-2-3-1): Poluzzi; Donati (38' st Da Pozzo), Esposito, Solini, Bani; M. Mandorlini, Lonardi (27' st Corsinelli); Spini, Tenkorang (38' st Motti), Fischnaller (38' st Italeng); Okaka (27' st Rrapaj). A disp. Anacoura, Morigi, Calandrini, Raccagni, Bianconi, Scaringi, Zakaria. All. A. Mandorlini. Arbitro: Di Mario di Ciampino. Reti: 3' st Gori, 46' st rig.
Ravenna ko: l'Ascoli continua a correre, ma l'Arezzo resta a +4. Il Catania molla, festa a Benevento
