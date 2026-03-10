arriva in campidoglio il nobel della poesia italiana

In Municipio è arrivato il riconoscimento più prestigioso della poesia italiana, assegnato a un autore che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con le sue opere. La premiazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e rappresenta un momento di rilievo per il panorama culturale locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuetudini, con la presenza di figure del settore letterario.

Era diventato necessario rilanciare la figura dell’autore per non dimenticare il valore della scrittura e delle parole. Ci ha pensato la Federazione Aut-Autori, che rappresenta l’autorità nei vari settori della letteratura, del cinema, dell’audiovisivo, del teatro e della televisione. È così che è nata l’Incoronazione dei Poeti in Campidoglio, definito il Nobel della poesia italiana, grazie a un uomo che ha sempre creduto che in Italia la poesia si potesse ancora scrivere, perché non tutte le cose belle sono perdute. C’è ancora chi sa amare, coinvolgere, vivere e guardare al futuro con lo sguardo della speranza. L’ideatore è Alessandro Occhipinti Trigona, coordinatore della Federazione AUT-AUTORI, nata negli anni ’90 per riaffermare la dignità della figura dell’autore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Argomenti discussi: Incoronazione dei Poeti in CAMPIDOGLIO; Mese della Poesia, Roma: Incoronazione dei Poeti in Campidoglio 2026. Valerio Magrelli, poeta 2026, Mattia Tarantino, giovane Poeta. Presente anche Daniela Poggi.