Arrestato tre volte in un mese | ecco perché

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Soccavo in tre occasioni diverse nello stesso mese. L'ultima volta è stato fermato mentre si trovava per strada e ha spiegato ai militari che si stava recando all'Asl. Prima di questo, era già stato arrestato due volte per aver violato i domiciliari.

La prima volta venne arrestato per aver incendiato dei cassonetti. La seconda per evasione dai domiciliari I carabinieri di Soccavo hanno arrestato un uomo di 45 anni che ha violato i domiciliari. L'uomo è stato notato e fermato per strada e ha detto ai militari che si stava recando all'Asl. Per l'uomo si tratta del terzo arresto in poco più di un mese. La prima volta, infatti, a fine gennaio era stato arrestato per aver dato fuoco ai cassonetti ed è stato posto ai domiciliari. Il secondo arresto, a inizio marzo, era avvenuto proprio per evasione della misura a cui era sottoposto. Il 45enne sarà processato per direttissima. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

