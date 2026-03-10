Arrestato Diego Bocciero | la cattura in Tunisia del reggente

Un uomo è stato arrestato a Tunisi: si tratta di Diego Bocciero, ritenuto il reggente di un'organizzazione. La sua cattura è stata effettuata in Tunisia e ha portato all'applicazione di misure restrittive nei suoi confronti. Le autorità tunisine hanno eseguito l'arresto, che si è concretizzato senza incidenti. La notizia si aggiunge a una serie di operazioni di polizia di vasta portata.

AVELLINO — Diego Bocciero è stato arrestato a Tunisi. Detto così, sembra quasi semplice. Un uomo che scappa, uno Stato che lo insegue, le manette che scattano dall'altra parte del Mediterraneo. Ma non è semplice. Non lo è mai, quando di mezzo c'è la camorra. Bocciero non era un latitante qualunque. Era, secondo gli inquirenti, il reggente del Nuovo Clan Partenio. Un uomo che quando la Direzione Investigativa Antimafia è arrivata a prenderlo, non c'era. Sparito. Come spariscono quelli che sanno in anticipo, o che hanno abbastanza denaro da non dover aspettare. E di denaro, evidentemente, ne aveva. La sua fuga ha attraversato l'Europa, la Tunisia.