Arrestati due mediatori finanziari | cliente sequestrato per essersi rifiutato di pagare una provvigione

Due mediatori finanziari sono stati arrestati dopo aver sequestrato, picchiato e minacciato un loro cliente che si era rifiutato di pagare una provvigione di ottomila euro, circa il 13% di un prestito di 52mila euro richiesto. Le autorità hanno notificato le misure cautelari e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda ha portato all’arresto dei due professionisti coinvolti.

Avrebbero sequestrato, picchiato e minacciato un loro cliente che si era rifiutato di pagare una provvigione di ottomila auro, pari al 13% di una richiesta di un muto di 52mila euro. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a due promotori finanziari, Luciano Piacente e Alfio Ciraudo, che sono stati arrestati da carabinieri di Gravina di Catania per sequestro di persona a scopo di estorsione, reato aggravato dalla modalità mafiose. Nei loro confronti, i militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su disposizione dela Procura Etnea. Contestualmente all'esecuzione... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: 55enne seleziona alcolici e salumi di pregio a Como e si accoda a una cliente per non pagare: arrestato

Napoli, incubo alla Stazione Centrale: sequestrato e rapinato, arrestati due 27enniMomenti di forte tensione nella serata di ieri, martedì 17 febbraio, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, dove la Polizia di Stato ha...

Contenuti utili per approfondire Arrestati due mediatori finanziari...

Sequestro di persona per estorsione, arrestati due mediatori finanziari(ANSA) - CATANIA, 10 MAR - Avrebbero sequestrato, picchiato e minacciato un loro cliente che si era rifiutato di pagare una provvigione di ottomila auro, pari al 13% di una richiesta di un muto di 52m ... msn.com

Sequestrano un cliente per una provvigione, arrestati due mediatori finanziari a CataniaDue promotori finanziari catanesi, Luciano Piacente e Alfio Ciraudo, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione con metodo mafioso. Secondo ... rainews.it