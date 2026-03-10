Armato di coltello rapina il monopattino a un minorenne

Sabato sera, un minorenne è stato minacciato con un coltello da due stranieri che gli hanno strappato il monopattino. L'aggressione si è verificata in una zona della città, causando grande spavento nel ragazzo. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell'episodio e ricostruire la dinamica dell'aggressione. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

L'autore è stato individuato grazie al sistema gps del mezzo che ha portato gli agenti della Polizia di Stato fino al malvivente, caccia aperta al suo complice Tanta paura, nella serata di sabato scorso, per un minorenne che si è visto puntare un coltello addosso da due stranieri che lo hanno rapinato del suo monopattino. L'aggressione è andata in scena intorno alle 19 quando, all'altezza della fermata del Metromare di via Lagomaggio, la vittima è stata incrociata dai malviventi che avevano minacciato di accoltellarlo se non gli avesse dato il monopattino e i soldi che aveva in tasca. Il ragazzino, terrorizzato, non ha potuto far altro che obbedire coi malviventi che, una volta ottenuto il bottino, sono scappati facendo perdere le loro tracce. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

