Arisa partecipa a Canzonissima, lo show che andrà in onda su Rai 1 a partire da sabato 21 marzo. Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha rivelato in un promo che altri partecipanti saranno annunciati nel corso delle prossime settimane. La presentatrice ha anche detto “E non finisce qui”, senza specificare ulteriori dettagli sui concorrenti o sugli eventi che coinvolgeranno lo spettacolo.

“E non finisce qui”, dice Milly Carlucci nel promo in cui svela uno ad uno i partecipanti a Canzonissima, in onda da sabato 21 marzo su Rai 1. E infatti un’altra artista si aggiunge alla lista: Arisa. Ciao Milly, sei pronta per questa nuova avventura? Io sì, ci vediamo a Canzonissima. Un bacio sono le parole della cantante nel video pubblicato sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canzonissima (@canzonissimarai) Sale così a cinque il numero di Big reduci dal Festival di Sanremo 2026 e arruolati da Canzonissima: con Arisa, anche Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Malika Ayane e Michele Bravi. Per l’interprete di... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Arisa a Canzonissima

Articoli correlati

UNA MAGICA FAVOLA! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI HA CONVINTO ARISALa prima delle due missioni speciali di Milly Carlucci è andata a buon fine per completare il cast di Canzonissima, al via sabato 21 marzo in diretta...

Arisa: "Sono iscritta a un'app di incontri. È una cosa innocua viene amplificata solo perché sono Arisa"È la solita Arisa quella che tra qualche settimana ritroveremo sul palco dell’Ariston.

Arisa - Magica Favola (Sanremo 2026)

Una selezione di notizie su Arisa a Canzonissima

Argomenti discussi: Canzonissima, Elettra Lamborghini si lascia sfuggire un’interessante anticipazione…; Arisa, il messaggio universale dedicato alle donne.