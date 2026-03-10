Arezzo | scontro auto-van sulla statale 73 6 feriti

Oggi pomeriggio ad Arezzo, sulla statale 73 Senese-Aretina all’incrocio con viale F., si è verificato uno scontro tra un’auto e un van. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze, che hanno soccorso sei persone rimaste ferite nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

AREZZO – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, 10 marzo 2026, per un incidente stradale ad Arezzo, sulla Strada Statale 73 Senese-Aretina, all’incrocio con viale Fratelli Rosselli. Coinvolti due automezzi, un minivan con a bordo 5 persone e un’autovettura con una persona rimasta incastrata ed estratta dalla squadra dei vigili del fuoco. Sul posto l’Emergenza Sanitaria con quattro ambulanze ed un’automedica oltre a due pattuglie della Polizia Municipale di Arezzo, personale ANAS, Soccorso meccanico. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso “Pegaso” per uno dei feriti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: scontro auto-van sulla statale 73. 6 feriti Articoli correlati Incidente sulla Statale 106 scontro auto-tir: cinque i feriti, due trasportati al Gom in gravi condizioniCinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106, alla periferia sud di Bovalino, nei pressi del bivio per San... Scontro tra due auto sulla Statale Telesina: due feriti trasportati al San PioDue auto, una Ford Fusion ed una Ford Ranger, sono venute a collisione nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Telesina in prossimità dello... Approfondimenti e contenuti su Arezzo scontro auto van sulla statale... Arezzo, bus fuori strada dopo uno scontro tra camion e auto: 5 feritiUn bus di linea è finito stamani fuori strada, ribaltandosi su un fianco, a seguito di uno scontro che ha coinvolto anche un'auto e un autoarticolato lungo la provinciale 327 nel Comune di Foiano ... tg24.sky.it Scontro tra auto, tir e bus nell’Aretino: 5 feriti sulla Sp 327(Adnkronos) - Grave incidente stradale con cinque feriti all'alba di oggi lungo la strada provinciale 327, nel territorio comunale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Intorno alle ore 5.30 ... cn24tv.it