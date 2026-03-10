Architettura & Donna | pari opportunità sconosciuta nell' Agrigentino

In provincia di Agrigento, tra circa 1600 iscritti, solo il 32% sono donne che lavorano nel campo dell'architettura. La questione della parità di opportunità rimane poco conosciuta e poco praticata in questa regione. Questa situazione evidenzia come poco più di un terzo degli architetti iscritti siano donne, senza ulteriori approfondimenti sui motivi di questa disparità.

Sconosciuta, nell'Agrigentino, la pari opportunità in architettura. In questa provincia su 1600 iscritti, soltanto il 32% sono donne. C’è di più. Nella libera professione, gli iscritti alla sezione locale di Inarcassa di Agrigento sono complessivamente 508 e, di questi, solo 96 sono donne, con una percentuale inferiore al 20%. E così, il territorio Agrigentino si piazza al terzultimo posto a livello nazionale, seguito soltanto da Crotone e Caltanissetta. Se n’è parlato ieri a Casa Sanfilippo, durante il convegno promosso dall’Ordine degli architetti e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, sul tema “Architettura & Donna. Stato della professione e prospettive future nelle pari opportunità". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Architettura & Donna: la Sicilia delle professioniste tra identità, sfide e nuove visioniArchitettura & Donna. Stato della professione e prospettive future nelle pari opportunità; è questo il tema dell’evento, in programma oggi, alle 15, a Casa Sanfilippo, per iniziativa dell’Ordine deg ... scrivolibero.it

Architettura al femminile, l’Ordine degli architetti di Agrigento: C’è tanta strada ancora da farePari opportunità in Architettura, i dati parlano chiaro e mostrano una situazione paritaria, almeno in Italia: su 155.788 iscritti agli Ordini degli architetti, il 45,50 per cento sono donne mentre il ... grandangoloagrigento.it

