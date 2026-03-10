Architetto in lista | competenze per Messina

Un architetto ha annunciato la propria candidatura a Messina, aderendo alla squadra politica guidata da Cateno De Luca e Federico Basile. Si chiama Francesco Romano e ha deciso di sostenere il progetto politico in vista delle prossime elezioni amministrative. La sua scelta di entrare in lista è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su motivazioni o intenzioni.

Francesco Romano, architetto di professione, ha ufficialmente aderito alla squadra politica guidata da Cateno De Luca e Federico Basile in vista delle prossime elezioni amministrative a Messina. L’ingresso è stato confermato martedì 10 marzo 2026 durante la conferenza stampa settimanale del movimento Sud chiama Nord, tenutasi nella Galleria Vittorio Emanuele. La scelta mira a rafforzare il consiglio comunale con un profilo professionale legato alla riqualificazione urbana. L’annuncio non si limita a un semplice nome in lista; rappresenta una strategia per portare competenze tecniche specifiche all’interno dell’amministrazione futura. Il professionista è noto per aver lavorato su progetti di rilievo come l’ex Banco di Roma e l’ex Cassa di Risparmio, opere destinate al progetto Palagiustizia bis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

