apre seatechnology dal 12 al 13 marzo in versilia nel quadro della tuscany yachting week

Seatechnology 2026 si terrà dal 12 al 13 marzo a Carrara, in Versilia, nell'ambito della Tuscany Yachting Week. L’evento coinvolge aziende e professionisti del settore nautico e presenta innovazioni e novità tecnologiche. La manifestazione si svolge presso una location dedicata e durerà due giorni, con esposizioni e incontri previsti nel calendario.

Seatechnology 2026, in programma il 12 e 13 marzo a Carrara, inaugura una nuova fase del percorso di Seatec, la prima rassegna in Italia dedicata alle aziende che operano nella fornitura della cantieristica navale e da diporto che si svolge nel contesto dell’ormai consolidata Tuscany Yachting Week attiva da tre anni in Versilia, cuore pulsante della cantieristica da diporto di alta gamma, in congiunzione con YARE, l'appuntamento internazionale dedicato al refit e all'aftersales del comparto superyacht. Seatechnology 2026 si presenta come “Your start-hub to Yachting Industry”: un punto di partenza e di connessione per aziende, professionisti e operatori che lavorano nei diversi segmenti della filiera nautica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

