Appalti per favorire i boss | Schifani caccia Salvatore Iacolino sotto inchiesta

Il presidente del Senato ha deciso di sospendere Salvatore Iacolino dall'incarico dopo che è emersa un'inchiesta riguardante appalti assegnati con il presunto scopo di favorire i boss. L'indagine coinvolge anche il dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali, arrestato insieme a un imprenditore di Favara, mentre il super manager è attualmente sotto indagine. La vicenda ha provocato un forte terremoto nel settore.

Dopo il blitz, il governatore convoca una Giunta d’urgenza per sospendere il manager del Policlinico di Messina e vara un nuovo codice morale per i dirigenti Il “terremoto” giudiziario - provocato dall'arresto di Giancarlo Teresi, dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali, e dell'imprenditore favarese Carmelo Vetro, 39 anni, ma anche dal fatto che il super manager Salvatore Iacolino è indagato - scuote, non può essere altrimenti, Palazzo d’Orleans. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha agito con estrema rapidità nel tentativo di arginare l'onda d'urto provocata dal coinvolgimento di Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina, ed ha convocato per le ore 17 la giunta regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

