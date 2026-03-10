Antonelli e Hadjar spoilerano una notizia sulla F1 la conversazione in aereo diventa virale

Durante un volo, Hajdar e Antonelli hanno avuto una conversazione in cui si parla della possibile cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita. Un dialogo tra i due è stato reso pubblico e sta circolando sui social network. La conversazione suggerisce che la decisione di annullare gli eventi sarebbe legata al conflitto nel Golfo Persico.

Un dialogo "carpito" tra Hajdar e Antonelli confermerebbe la decisione di cancellare i GP di Bahrain e Arabia Saudita a causa del conflitto nel Golfo Persico. Uno "spoiler" involontario tra i due piloti, raccolto mentre erano in volo verso Shanghai.