Antonella Clerici ha fatto una battuta su Alessandro Cattelan riguardo al “sugo” e al “sporcarsi di sugo”, scatenando una reazione ironica del conduttore sui social. Cattelan ha condiviso un video in cui si vede con la camicia macchiata, commentando con umorismo il commento di Clerici. La clip è diventata virale sui social, riaccendendo il dibattito sulla televisione di matrice popolare.

Alessandro Cattelan replica con ironia ad Antonella Clerici dopo la frase sul "sporcarsi di sugo": il video con la camicia macchiata conquista i social e riaccende il dibattito sulla TV nazional popolare. Negli ultimi giorni il mondo dei social è stato animato da uno scambio a distanza tra Alessandro Cattelan e Antonella Clerici. Tutto nasce da una frase pronunciata tempo fa dalla conduttrice durante una conversazione nel podcast Supernova, il format ideato proprio da Cattelan. In quell'occasione Clerici aveva lanciato al collega un consiglio molto diretto, destinato a diventare virale: per conquistare davvero il grande pubblico bisogna "sporcarsi di sugo".

Antonella Clerici: “Bisogna sporcarsi di sugo…”. Il messaggio a Cattelan? Cosa è successo(Adnkronos) – "Per essere nazional-popolari e arrivare al pubblico, bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti".

Antonella Clerici punge Alessandro Cattelan: la replica sul “sugo” è virale

Alessandro Cattelan punge Antonella Clerici? Mi sono sporcato di sugo, anzi noAntonella Clerici certa: Per fare Tv popolare bisogna sporcarsi di sugo La conduttrice di ... msn.com

Antonella Clerici stronca Alessandro Cattelan: la replica sui social è taglienteAntonella Clerici e la frecciata ad Alessandro Cattelan che non passa inosservata. Il conduttore replica sui social. donnaglamour.it

Antonella Clerici in trasmissione: “per essere nazionalpopolari bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti”. Pochi giorni dopo Alessandro Cattelan pubblica un post scrivendo “wooh mi sono sporcato di sugo! Ah no, è soia… niente” x.com