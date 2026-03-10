Anton Wilhelm Amo la storia del filosofo africano che sfidò l’Europa illuminista

Anton Wilhelm Amo, filosofo africano del XVIII secolo, nacque in Africa e si trasferì in Europa dove studiò e insegnò. Per adattarsi al contesto europeo, adottò un nome consono alla cultura locale, diventando Anton Wilhelm Amo, con l’aggiunta di un’appendice che indicava le sue origini. La sua vita fu un percorso di studi e insegnamenti tra le corti e le università del continente.

Per renderlo presentabile gli hanno messo un nome europeo: Anton Wilhelm. Poi per evitare equivoci, un’appendice: Amo, Afer. Africano. Nato sulla Costa d’Oro, nell’area di Axim, tra gli Nzema, arrivò in Europa da bambino, in un traffico di corpi, dalla Compagnia Olandese delle Indie Occidentali, poi educato dai duchi di Braunschweig-Wolfenbüttel. Arrivò in quel secolo in cui l’Illuminismo costruiva il suo tempio mentre continuava la macelleria. Nelle università si discuteva di ragione, natura, libertà. Fuori dalle aule la libertà aveva un’altra frontiera, molto più precisa: la pelle, il suo colore. Lo guardavano imparare come fosse un caso. Per rendere tollerabile l’ingiustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

