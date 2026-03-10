Anteprima nazionale per E se ora lontano un’altra voce esiste

Domani sera a Perugia si terrà una proiezione speciale al cinema Méliès di “E se ora, lontano un’altra voce esiste”. L’evento inizia alle 21 e prevede la presentazione del film. La serata è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione esclusiva per vedere il film in anteprima nazionale. L’ingresso è gratuito e si svolge in una delle sale storiche della città.

PERUGIA – Proiezione speciale domani sera al cinema Méliès dove alle 21 sarà presentato in anteprima nazionale, alla presenza degli autori, il docu-film “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, scritto e diretto dal regista sardo Massimo Selis con l’umbra Belinda Bruni, interpretato da giovani attori non professionisti e prodotto dalla Phausania Films. Il film è stato interamente girato tra un casale sui colli del Trasimeno e in alcune aree di Perugia e vuole essere di una riflessione sui giovani d’oggi fatta attraverso la loro stessa voce, alle prese con temi cruciali come la società, la politica, la spiritualità ed in generale la vita al giorno d’oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati Massimo Selis: “Con E se ora, lontano – un’altra voce esiste volevamo restituire spazio alla voce dei giovani”C’è un’idea molto precisa dietro il documentario “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: ascoltare davvero i giovani e restituire complessità a... “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: il documentario che dà voce ai giovani arriva nelle sale italianeArriva nelle sale italiane “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, il nuovo documentario diretto da Massimo Selis, scritto insieme a Belinda... Contenuti e approfondimenti su Anteprima nazionale Temi più discussi: Dom, anteprima nazionale a Rimini: il regista Massimiliano Battistella in sala con Mirela Hodo; Cupra, al Cinema Margherita l’anteprima del film Lo chiamava rock & roll: ambientato nelle Marche; Anteprima nazionale in Calabria il 7 marzo per Il quieto vivere di Gianluca Matarrese; Astradoc, anteprima nazionale del documentario Cutting Through Rocks. DOM, anteprima nazionale al Cinema Fulgor di RiminiSarà il Cinema Fulgor di Rimini ad ospitare, il 1° marzo 2026 alle 20.30, l’anteprima nazionale di DOM, il documentario diretto da Massimiliano Battistella, ... chiamamicitta.it Paolo Calabresi debutta in anteprima nazionale a Todi Tutti gli uomini che non sono tra realtà e finzioneAncora un debutto in anteprima nazionale al Teatro Comunale di Todi per la stagione 25/26. Dopo alcuni giorni di allestimento in città, domani alle 20.45 Paolo Calabresi (nella foto) porta in scena ... lanazione.it ÈTv Marche. . #etg #news In occasione della #giornatainternazionaledelladonna il Teatro Apollo di #Mogliano ha ospitato l’anteprima nazionale di #Iceberg, il progetto teatrale prodotto da Met – Marche Eventi Teatro… By Roberto Properzi - facebook.com facebook "Cutting Through Rocks" in anteprima nazionale al Cinema Astra unina.it/it/w/-cutting-… x.com