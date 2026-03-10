Nel 2026, Denzel Washington tornerà sul set per interpretare Annibale, il generale cartaginese noto per aver sfidato Roma. Le riprese del film storico, prodotto da Netflix, sono previste per giugno dello stesso anno. Il progetto coinvolge un cast internazionale e si concentra sulla figura di Annibale durante le sue campagne militari contro Roma. La produzione si svolgerà in diverse location europee.

Le riprese del kolossal storico prodotto da Netflix dovrebbero iniziare a giugno 2026. Denzel Washington interpreterà Annibale, il generale cartaginese che sfidò Roma. Il progetto riaccende la collaborazione tra l’attore e il regista Antoine Fuqua dopo i successi precedenti. La sceneggiatura è firmata da John Logan, mentre la fotografia spetta a Robert Richardson. La macchina da presa si sposta in Tunisia. Giugno 2026 segnerà ufficialmente l’avvio delle registrazioni per questa produzione ambiziosa. Dopo un silenzio durato oltre un anno, il set prenderà vita con una squadra artistica di altissimo livello. La scelta dei collaboratori non lascia spazio al caso: Washington e Fuqua tornano a lavorare insieme, replicando una sinergia già dimostratasi vincente in opere come Training Day e The Equalizer. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Annibale: Denzel Washington torna nel 2026 per sfidare Roma

